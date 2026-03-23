Татьяна Буланова рассказала о самочувствии после сообщений о госпитализации
Обложка © VK / Татьяна Буланова
В сети распространились сообщения о том, что певицу Татьяну Буланову положили в больницу после концерта. Журналисты обратились к артистке за комментарием.
«Всё в порядке! Ложная тревога. Простуда плюс переутомление. Сегодня уже лучше», — рассказала певица в беседе с 360.ru.
Буланова отметила, что она выступает в напряжённом гастрольном графике. Сегодня концертом в Пензе завершится текущий тур, а 27 марта начнётся новый.
Ранее певица разместила в соцсетях фото с капельницей. Артистку действительно осмотрели врачи после выступления в Димитровграде Ульяновской области. Причиной стала сильная усталость.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.