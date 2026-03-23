Путин заявил о слабой отрицательной динамике макропоказателей в России

Глава государства Владимир Путин сообщил, что в начале 2026 года в стране фиксируется слабая отрицательная динамика основных макроэкономических показателей. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

«Прежде всего, на низкую отрицательную динамику основных макропоказателей. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но статистика это подтверждает», — сказал он.

Также Путин обозначил приоритетную задачу – обеспечить возвращение отечественной экономики на путь стабильного и продолжительного развития. В ходе совещания по экономическим вопросам он отметил, что, несмотря на возможные временные колебания, связанные с меньшим количеством рабочих дней в январе текущего года по сравнению с предыдущим, первостепенной целью остаётся восстановление устойчивой траектории экономического роста.