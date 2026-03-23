Посольство РФ: Россиян нет среди членов экипажа задержанного Францией танкера

Посольство России подтвердило, что среди экипажа танкера Deyna, задержанного ВМС Франции в Средиземном море, нет российских граждан. Судно шло из Мурманска.

«Французская сторона в ответ на запрос посольства сообщила, что российских граждан в составе экипажа нет», — уточнили в пресс-службе российского диппредставительства.

Напомним, что Франция захватила в Средиземном море танкер Deyna, который шёл из России под флагом Мозамбика. ВМС страны провели операцию в западной части моря. Французский президент Эмманюэль Макрон объяснил задержание якобы нарушением морского права и обходом международных санкций. Согласно информации портала Maritime traffic, судно направлялось в египетский порт Саид.