Посольство РФ: Россиян нет среди членов экипажа задержанного Францией танкера
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche
Посольство России подтвердило, что среди экипажа танкера Deyna, задержанного ВМС Франции в Средиземном море, нет российских граждан. Судно шло из Мурманска.
«Французская сторона в ответ на запрос посольства сообщила, что российских граждан в составе экипажа нет», — уточнили в пресс-службе российского диппредставительства.
Напомним, что Франция захватила в Средиземном море танкер Deyna, который шёл из России под флагом Мозамбика. ВМС страны провели операцию в западной части моря. Французский президент Эмманюэль Макрон объяснил задержание якобы нарушением морского права и обходом международных санкций. Согласно информации портала Maritime traffic, судно направлялось в египетский порт Саид.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.