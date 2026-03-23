Больше времени на оливье: Новогодние праздники в этом году начнутся раньше

31 декабря 2026 года будет официальным выходным. Такое решение закреплено постановлением правительства и связано с перераспределением праздничных дней. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы (факультета) РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

Переносы коснулись сразу нескольких дат. Так, день отдыха с 3 января переместили на 9 января, а с 4 января — на 31 декабря. Такая практика позволяет более равномерно распределять праздничные периоды и создавать дополнительные удобства для работающих граждан. В результате появляется возможность заранее подготовиться к празднованию Нового года.

Ранее сообщалось, что в мае россиян ждут два продолжительных периода отдыха, сформированных за счёт праздничных дней и особенностей календаря. Первый блок выходных приходится на начало месяца и связан с Праздником Весны и Труда — он продлится с 1 по 3 мая. После короткой рабочей недели предусмотрен ещё один период отдыха — с 8 по 10 мая, приуроченный ко Дню Победы.