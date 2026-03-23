23 марта, 11:01

В Казани задержали мужчину, пытавшегося улететь за границу и стать террористом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

В Казани задержан 25-летний мужчина, планировавший выезд за границу для участия в террористической деятельности. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

По данным спецслужб, молодой человек вступил в переписку с представителем запрещённой организации и радикализировался. Планировалось, что он отправится в одну из ближневосточных стран, чтобы присоединиться к экстремистам, но мужчину задержали в аэропорту. Против него возбуждено уголовное дело за участие в деятельности террористической организации

Бар в Киеве предложил гостям побывать в шкуре террористов из «Крокуса»

Ранее Life.ru сообщал, что в Кузбассе задержали 17-летнего подростка за финансирование террористов. Он переводил деньги, используя фунцкию платных реакций с помощью «звёзд».

Полина Никифорова
