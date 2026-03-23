В Казани задержали мужчину, пытавшегося улететь за границу и стать террористом

В Казани задержан 25-летний мужчина, планировавший выезд за границу для участия в террористической деятельности. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

По данным спецслужб, молодой человек вступил в переписку с представителем запрещённой организации и радикализировался. Планировалось, что он отправится в одну из ближневосточных стран, чтобы присоединиться к экстремистам, но мужчину задержали в аэропорту. Против него возбуждено уголовное дело за участие в деятельности террористической организации

