Бар в Киеве предложил гостям побывать в шкуре террористов из «Крокуса»

Киевский бар «Офензива» вызвал резонанс в СМИ, разместив в своих соцсетях рекламную акцию, приуроченную к годовщине теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибло 150 человек. Заведение предлагает посетителям специальный набор закусок и четыре рюмки наливок, символизирующих число террористов. Судя по описанию, свою задумку в заведении считают весьма остроумной.

Такая акция появилась в баре украинской столицы в день второй годовщины трагедии в Подмосковье.

В описании акции теракт назван «невероятно смешным», а гостей приглашают его «отпраздновать». На своей странице в соцсетях бар позиционирует себя как «первый военно-художественный бар в украинской столице».