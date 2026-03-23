Бар в Киеве предложил гостям побывать в шкуре террористов из «Крокуса»
Киевский бар «Офензива» вызвал резонанс в СМИ, разместив в своих соцсетях рекламную акцию, приуроченную к годовщине теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибло 150 человек. Заведение предлагает посетителям специальный набор закусок и четыре рюмки наливок, символизирующих число террористов. Судя по описанию, свою задумку в заведении считают весьма остроумной.
Такая акция появилась в баре украинской столицы в день второй годовщины трагедии в Подмосковье.
В описании акции теракт назван «невероятно смешным», а гостей приглашают его «отпраздновать». На своей странице в соцсетях бар позиционирует себя как «первый военно-художественный бар в украинской столице».
Напомним, 22 марта 2024 года вооружённые террористы ворвались в концертный зал «Крокус сити холл». Четверых непосредственных участников атаки задержали в Брянской области неподалёку от украинской границы — один из преступников попытался спастись от погони, забравшись на дерево, но силовики не стали церемониться и просто спилили его вместе с беглецом. Второй Западный окружной военной суд вынес жёсткий приговор: 15 фигурантов получили наказания, включая пожизненные сроки для исполнителей, а ещё несколько человек объявлены в международный розыск. Суд также постановил взыскать с обвиняемых более 200 миллионов рублей в пользу пострадавших.
