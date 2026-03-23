Философ Дугин объяснил, что скрывается за конфликтами по всему миру

Философ Александр Дугин заявил, что современный глобальный конфликт представляет собой «третью мировую войну», которая идёт между однополярным и многополярным миром. По его мнению, для каждой стороны этот конфликт выглядит «справедливым» с собственной точки зрения.

Дугин напомнил — концепция справедливой войны существует с античности. Цицерон считал допустимой войну для защиты от агрессии и восстановления справедливости. Августин разрешал вооружённое противостояние ради мира и защиты порядка. Фома Аквинский добавил условия: войну может объявить только законная власть, причина должна быть справедливой, а намерения — этичными, пишет «Царьград».

Философ отметил — сама идея «справедливой войны» относительна. Правила устанавливают те, кто обладает силой, поэтому концепция часто служит оправданием интересов доминирующей стороны.

По словам Дугина, сегодняшняя война — это столкновение двух систем. Однополярный мир представляют США, Израиль, Евросоюз, Великобритания и глобалисты. Их цель — сохранить мировое господство. Многополярный лагерь включает Россию, Китай, Иран и Северную Корею. Эти страны отстаивают суверенитет и право на самостоятельное развитие.

Дугин подчеркнул — для Запада война легитимна как защита гегемонии. Для России и союзников она справедлива как ответ на агрессию и попытку навязать однополярный порядок. Украинский конфликт и ситуация на Ближнем Востоке он назвал фронтами этой глобальной борьбы.

Философ считает, что многополярные государства изначально стремились избежать прямого столкновения, но события вынудили их к ответу. Теперь главная задача — разработать планетарную стратегию для победы. Странам, не входящим ни в один из лагерей, придётся определиться с позицией, иначе решение примут за них другие игроки.

Дугин призвал сосредоточиться на практических шагах для достижения успеха в этом противостоянии, а не на абстрактных дискуссиях о справедливости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что третья мировая война, возможно, уже идёт, только об этом не говорят официально. По его его оценке, борьба за ресурсы — нефть, газ, минералы и редкие металлы — началась давно, и на этом фоне непросто предотвратить глобальный конфликт.