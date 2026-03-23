Россиянам старше 60 лет захотели запретить входящие звонки из-за рубежа

В России обсуждают новые меры против телефонных мошенников, которые могут затронуть пожилых граждан и детей. В обновлённой версии антимошеннического пакета предлагается по умолчанию ограничить международные звонки для части пользователей и ввести дополнительные правила для сим-карт несовершеннолетних. Об этом стало известно Forbes.

«Не так уж много мошенников сейчас пользуется проводной телефонией. Технически операторы могут сделать такой запрет на своих сетях», — считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

В новой редакции инициатив рассматривается возможность автоматического ограничения входящих международных звонков для россиян старше 60 лет на стационарные телефоны. При этом для всех абонентов планируется внедрить механизм самозапрета на приём таких вызовов. Отдельно уточняется, что подобные ограничения не будут распространяться на номера стран Союзного государства. Пользователь при желании сможет самостоятельно включить или отключить доступ к зарубежной связи.

Оператор инфраструктуры фиксированной связи «Ростелеком» сообщил, что сервис блокировки входящих вызовов уже находится на завершающей стадии разработки и станет доступен клиентам в ближайшее время. Параллельно в пакете мер прописаны изменения, касающиеся детских сим-карт. Родители смогут уведомлять операторов о том, что номер используется ребёнком, а компании связи должны будут учитывать это при обслуживании.

Для таких номеров планируется ограничить отправку смс с кодами подтверждения и аутентификации, чтобы снизить риск мошеннических действий через перехват доступа к сервисам. Также сохраняется требование к онлайн-платформам проверять возраст владельца номера при регистрации или входе, а правительству предоставляется право устанавливать отдельные условия доступа к контенту для несовершеннолетних.

Операторы связи уже заявляют о готовности адаптировать свои системы под новые требования и внедрить инструменты защиты пользователей. В то же время эксперты указывают, что эффективность части мер вызывает вопросы и может потребовать дополнительной доработки.

Ранее сообщалось, что в Москве правоохранительные органы раскрыли схему дистанционного мошенничества, связанную с использованием специального оборудования для массовых звонков. Сотрудники полиции совместно с ФСБ пресекли работу узла связи, через который осуществлялись прозвоны с большого количества номеров.