Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 11:19

В Краснодаре неизвестный мужчина украл из магазина кота-инвалида Рыжика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

В магазине на улице Измаильской в Краснодаре неизвестный мужчина схватил рыжего кота, зажал его под мышкой и ушёл. Камеры зафиксировали происшествие. Хозяева три дня надеялись, что похититель одумается и вернёт питомца. Теперь они решили написать заявление в полицию.

Кота украли под камерами в Краснодаре. Видео © Telegram / 360.ru

Рыжик — не обычный домашний питомец, а животное с особыми медицинскими потребностями. Об этом сообщает 360.ru. У кота сросшийся позвоночник и мочекаменная болезнь. Ему удалили когти на передних лапах. Питомцу необходимо специальное питание и ежемесячные лекарства. Без лечения его жизнь окажется под угрозой.

Обезьяна покусала четырёхлетнего русского ребёнка во Вьетнаме

Ранее в Нижнем Новгороде глыба льда сорвалась с крыши и упала рядом с пенсионеркой. Женщина сидела на лавочке и кормила кошек. Сама она не пострадала. Кошки разбежались, но один котёнок не успел отпрыгнуть и получил травму.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
