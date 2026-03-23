В Краснодаре неизвестный мужчина украл из магазина кота-инвалида Рыжика

В магазине на улице Измаильской в Краснодаре неизвестный мужчина схватил рыжего кота, зажал его под мышкой и ушёл. Камеры зафиксировали происшествие. Хозяева три дня надеялись, что похититель одумается и вернёт питомца. Теперь они решили написать заявление в полицию.

Кота украли под камерами в Краснодаре.

Рыжик — не обычный домашний питомец, а животное с особыми медицинскими потребностями. Об этом сообщает 360.ru. У кота сросшийся позвоночник и мочекаменная болезнь. Ему удалили когти на передних лапах. Питомцу необходимо специальное питание и ежемесячные лекарства. Без лечения его жизнь окажется под угрозой.

