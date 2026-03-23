Правкомиссия одобрила пятилетний срок за незаконный криптомайнинг

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который вводит наказание до пяти лет лишения свободы за незаконный криптомайнинг или предоставление услуг майнинга без включения в реестр. Об этом сообщает РИА «Новости».

Если майнинг осуществлялся организованной группой или принёс особо крупный доход или ущерб (свыше 13 миллионов рублей), предусмотрены штрафы от 500 тысяч до 2,5 млн рублей, принудительные работы до 5 лет либо лишение свободы до 5 лет с возможным штрафом.

Законопроект также предусматривает конфискацию доходов от незаконного майнинга. Расследованием подобных преступлений займутся следователи органов внутренних дел.

Напомним, что ежедневный оборот криптовалют в России достиг 50 млрд рублей. В эту деятельность вовлечены миллионы граждан. Объёмы «крипты» в стране продолжают расти.