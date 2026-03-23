Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост



Регион
23 марта, 11:41

Учёные в Петербурге создали датчик, которому не нужна батарейка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Quality Stock Arts

Учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали уникальный акселерометр, который работает без батареи и проводов. Прибор определяет наклон и ускорение объекта за счёт кварцевой пластины, реагирующей на гравитацию.

Как рассказал доцент Александр Кукаев, датчик получает энергию от внешнего радиосигнала. Антенна преобразует его в электрический импульс, который запускает акустические волны по пластине, пишет телеканал «Санкт-Петербург». Инженер Мария Сорвина пояснила — при движении в материале возникают напряжения, меняющие скорость волн. Это позволяет точно измерять положение объекта.

В ЛЭТИ создали акселерометр, работающий без батарейки. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Беспроводной датчик можно вживлять в тело человека или животных, монтировать в труднодоступные места, в том числе в условиях экстремальных температур и радиации. Устройство лёгкое, ударопрочное и недорогое. Его применят в медицине для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, в спорте, авиации и робототехнике.

Ранее российские учёные создали из клеток «живую» альтернативу кардиостимулятору. Гибридный оптический кардиостимулятор позволяет выращивать внутри сердца модифицированную ткань, которая становится полноценной частью органа.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Наука
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar