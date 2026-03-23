Учёные в Петербурге создали датчик, которому не нужна батарейка

Учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали уникальный акселерометр, который работает без батареи и проводов. Прибор определяет наклон и ускорение объекта за счёт кварцевой пластины, реагирующей на гравитацию.

Как рассказал доцент Александр Кукаев, датчик получает энергию от внешнего радиосигнала. Антенна преобразует его в электрический импульс, который запускает акустические волны по пластине, пишет телеканал «Санкт-Петербург». Инженер Мария Сорвина пояснила — при движении в материале возникают напряжения, меняющие скорость волн. Это позволяет точно измерять положение объекта.

В ЛЭТИ создали акселерометр, работающий без батарейки.

Беспроводной датчик можно вживлять в тело человека или животных, монтировать в труднодоступные места, в том числе в условиях экстремальных температур и радиации. Устройство лёгкое, ударопрочное и недорогое. Его применят в медицине для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, в спорте, авиации и робототехнике.

