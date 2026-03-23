Тишина в обмен на пробки: Россиянам раскрыли, чем на самом деле оборачивается жизнь за городом

Россияне всё чаще выбирают жизнь за городом из-за высоких цен на квартиры, городского стресса и тяги к экологии. Покупатели предпочитают готовые дома с коммуникациями для быстрого заселения. Однако загородная жизнь требует самостоятельного ремонта и содержания территории, а ежедневные поездки в город могут отнимать много времени.

Спрос на загородную недвижимость растёт — с начала 2024 года он увеличился на 30%, пишет «Вечерняя Москва». Самые популярные направления Подмосковья: Новорижское, Каширское, Варшавское и другие. Инфраструктура развивается — в посёлках появляются магазины, школы, работает доставка, пояснила риелтор Юлия Юсова.

Цены варьируются: дом 200–250 кв.м в 100 км от МКАД стоит 6–6,5 млн рублей, а 100 кв.м ближе к Москве — от 10 млн. Большинство выбирают одноэтажные энергоэффективные дома. Эксперты советуют тщательно оценить риски, особенно людям с проблемами со здоровьем и тем, кому ежедневно нужно ездить в город.

Кстати, этой весной дачникам грозят серьёзные штрафы за нарушение правил сжигания мусора. По словам юристов, размер штрафа зависит от последствий. Если из-за нарушения произошёл пожар, сумма может достичь 50 тысяч рублей.