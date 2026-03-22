Нашли клад на даче: Что важно знать, чтобы не угодить в тюрьму

Кладом в России признаются только денежные средства или ценные предметы, зарытые в земле, если их владелец неизвестен либо утратил право собственности, рассказал кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков. По его словам, закон не относит к кладу находящиеся в обороте современные деньги, обычные ювелирные изделия или предметы быта, не содержащие драгоценных металлов и камней, если они не представляют исторической ценности.

Если на дачном участке или огороде случайно обнаружена подобная находка, алгоритм действий диктуется соображениями безопасности и закона. Сначала нужно убедиться, что предмет не представляет угрозы: при подозрении на боеприпасы или снаряды следует огородить место и связаться с МЧС. Если опасности нет, необходимо зафиксировать процесс обнаружения — сделать фотографии местности и предмета крупным планом, а также привлечь минимум трёх свидетелей, не являющихся родственниками.

Следующим шагом является обращение в полицию. А вот намеренное сокрытие ценностей может привести к уголовной ответственности. Кроме того, если самостоятельные раскопки повредят предметы культурного наследия, кладоискатель рискует попасть под статью 243 УК РФ, отметил юрист в интервью «Вечерней Москве».

