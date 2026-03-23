23 марта, 11:48

Золотые резервы Банка России опустились до минимума с 2022 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

В феврале 2026 год золотые резервы Банка России сократились и достигли минимального уровня с марта 2022 года. Показатель продолжает снижаться уже второй месяц подряд. Об этом говорится в материале регулятора.

Текущее значение практически совпадает с уровнем, зафиксированным в марте 2022 года, когда запасы составляли 74,1 млн тройских унций. Снижение резервов продолжается не первый месяц. В начале года объём золота находился на уровне 74,8 млн тройских унций, после чего последовательно уменьшался: сначала на 300 тыс., затем ещё на 200 тыс. тройских унций. При этом стоимость монетарного золота на 1 марта 2026 года оценивалась в $384,025 млрд, что отражает текущую рыночную конъюнктуру и цену металла на международных рынках.

ЦБ: Международные резервы России за неделю сократились на $8,9 млрд
Ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в России традиционно фиксируются в финансовом и страховом секторах. Лидирующие позиции занимает управление пенсионными резервами, где средний уровень доходов достигает 744,9 тыс. рублей.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
