Золотые резервы Банка России опустились до минимума с 2022 года

В феврале 2026 год золотые резервы Банка России сократились и достигли минимального уровня с марта 2022 года. Показатель продолжает снижаться уже второй месяц подряд. Об этом говорится в материале регулятора.

Текущее значение практически совпадает с уровнем, зафиксированным в марте 2022 года, когда запасы составляли 74,1 млн тройских унций. Снижение резервов продолжается не первый месяц. В начале года объём золота находился на уровне 74,8 млн тройских унций, после чего последовательно уменьшался: сначала на 300 тыс., затем ещё на 200 тыс. тройских унций. При этом стоимость монетарного золота на 1 марта 2026 года оценивалась в $384,025 млрд, что отражает текущую рыночную конъюнктуру и цену металла на международных рынках.