Офис Зеленского собрался устроить «показательную порку» депутатам Рады

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил в Telegram, что офис Владимира Зеленского готовит «показательное избиение» нескольких депутатов от «Слуги народа». По его данным, это делается для запугивания парламентариев и обеспечения их голосования в угоду руководству страны.

«В эту среду в квартале планируются провокации и показательное избиение нескольких депутатов-слуг народа. Задумка проста: чтобы все остальные боялись и голосовали все, что спускает офис Зеленского», — написал Гончаренко*.

До этого сообщалось, что на Украине открыли уголовное производство в отношении депутата Марьяны Безуглой по статье о госизмене. Сейчас следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным. Сама депутат уже отреагировала на ситуацию. Она заявила, что её не удастся запугать.

