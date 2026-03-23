23 марта, 11:38

Офис Зеленского собрался устроить «показательную порку» депутатам Рады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил в Telegram, что офис Владимира Зеленского готовит «показательное избиение» нескольких депутатов от «Слуги народа». По его данным, это делается для запугивания парламентариев и обеспечения их голосования в угоду руководству страны.

«В эту среду в квартале планируются провокации и показательное избиение нескольких депутатов-слуг народа. Задумка проста: чтобы все остальные боялись и голосовали все, что спускает офис Зеленского», — написал Гончаренко*.

Welt: Зеленский оказался в эпицентре внутриполитического шторма на Украине

До этого сообщалось, что на Украине открыли уголовное производство в отношении депутата Марьяны Безуглой по статье о госизмене. Сейчас следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой нанести ущерб украинским военным. Сама депутат уже отреагировала на ситуацию. Она заявила, что её не удастся запугать.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Наталья Демьянова
