Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 12:42

Скончалась двукратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Елесина

Обложка © Паралимпийский комитет России

На 72-м году жизни скончалась прославленная российская лыжница, многократная чемпионка Паралимпийских игр Алевтина Елесина. Об этом сообщили на сайте Паралимпийского комитета России.

Елесина выступала на соревнованиях среди спортсменов с нарушением зрения. На Паралимпиаде-1992 во Франции она завоевала золотую и серебряную медали, а на Играх-1994 в Норвегии добавила в коллекцию четыре награды: золото, два серебра и бронзу.

В ПКР выразили глубокие соболезнования в связи со смертью спортсменки, назвав её «настоящим символом несгибаемой воли, мужества и безграничной преданности спорту».

Церемония прощания с Алевтиной Елесиной состоится 25 марта в Екатеринбурге.

Дарья Денисова
  • Новости
  • утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar