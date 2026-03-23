Скончалась двукратная паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Елесина
Паралимпийский комитет России
На 72-м году жизни скончалась прославленная российская лыжница, многократная чемпионка Паралимпийских игр Алевтина Елесина. Об этом сообщили на сайте Паралимпийского комитета России.
Елесина выступала на соревнованиях среди спортсменов с нарушением зрения. На Паралимпиаде-1992 во Франции она завоевала золотую и серебряную медали, а на Играх-1994 в Норвегии добавила в коллекцию четыре награды: золото, два серебра и бронзу.
В ПКР выразили глубокие соболезнования в связи со смертью спортсменки, назвав её «настоящим символом несгибаемой воли, мужества и безграничной преданности спорту».
Церемония прощания с Алевтиной Елесиной состоится 25 марта в Екатеринбурге.
Ранее стало известно, что депутат Свищёв возглавил Ассоциацию лыжных видов спорта России вместо Вяльбе. Глава ведомства поблагодарил за проделанную работу предыдущего руководителя организации Елену Вяльбе. 57-летняя трёхкратная олимпийская чемпионка управляла структурой с 2020 года.
Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.