Два самолёта из Египта экстренно приземлились в Москве из-за закрытия Пулково

Минувшей ночью авиасообщение с Санкт-Петербургом было нарушено из-за ограничений в работе воздушной гавани. Два лайнера компании AlMasria Universal Airlines, следовавшие из Хургады, совершили посадку в московском Домодедово вместо Пулково, где с полуночи действовал запрет на прием и отправку бортов.

Ситуация для людей на борту оказалась крайне утомительной. Например, рейс UJ 735, который должен был прибыть в Петербург в 2:30, перенаправили в столицу заранее. Аналогичная участь постигла и борт UJ 627, ожидавшийся в 5:10 утра. Пассажиры обоих рейсов были вынуждены провести ночь в креслах самолетов, так как их не выпускали из салонов.

В представительстве авиаперевозчика ситуацию объяснили строгими юридическими нормами.

«К сожалению, это правда, из-за плана «Ковер» в Пулково была возможность только посадить самолёт только в Шереметьево. Но, по законодательству, мы не можем выпустить пассажиров, иначе потом самолет не будет иметь права выполнить рейс в Санкт-Петербург», — пояснили представители компании в беседе с profi.travel.

Отсутствие чёткой информации доставляло путешественникам дополнительные неудобства. Вылет откладывали каждый час, из-за чего люди терялись в догадках, состоится ли полет вовсе. Туристы, планировавшие отправиться из Петербурга в Египет этими же самолетами, также оказались в неведении и рассматривали вариант возвращения домой.

В авиакомпании подчеркнули, что старались обеспечить путешественникам комфорт в сложившихся условиях. Ближе к утру стало известно, что лайнеры готовятся к вылету в Северную столицу.

Напомним, в аэропорту Санкт-Петербурга возникли масштабные задержки и отмены рейсов после введения ограничений на приём и отправку самолётов. Пассажирам приходилось ожидать вылетов в терминале, в том числе размещаясь на ковриках на полу. Всего задержали и отменили более 300 рейсов из-за ограничений.