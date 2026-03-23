Жителей Петербурга предупредили об ограничениях мобильного интернета

Жителей и гостей северной столицы предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета. Людям предложили альтернативные способы доступа к сети. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по информатизации и связи.

При этом в ведомстве подчеркнули, что не обладают полномочиями для введения ограничений в работе операторов связи. Для доступа к городским сетям предусмотрена авторизация, которая осуществляется через мобильное устройство. Это позволяет подключаться к интернету в общественных местах при наличии стабильного сигнала Wi-Fi.

Ранее в Ленинградской области была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали более 70 воздушных целей. После инцидента режим воздушной опасности в регионе был отменён, однако профильные службы продолжают работу на местах.