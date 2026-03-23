На Украине озвучили условие для возвращения десятков тысяч человек в Россию

Обложка © ТАСС /Александр Река

Десятки тысяч жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и и Херсонской областей, которые сейчас находятся под контролем Киева, смогут вернуться домой. Это произойдёт, если процедура фильтрации будет отменена или смягчена. Такой прогноз озвучил Пётр Андрющенко, ранее занимавший пост советника у мариупольского градоначальника, назначенного Киевом. Заявление бывшего чиновника распространило издание «Страна.ua».

«Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться», — сказал он.

Ключевым фактором такого решения, по мнению экс-советника, выступает отсутствие должного обустройства для временно перемещённых лиц.

Комментируя ситуацию, он также указал на допущенные просчёты в отношении украинцев, выехавших в европейские государства. Говоря о судьбе беженцев, Андрющенко обратил внимание на неясность перспектив после истечения в марте 2027 года статуса временной защиты и добавил, что существующая неопределённость только усиливается на фоне дискуссий о мобилизации мужчин за рубежом.

А ранее сообщалось, что жизнь на Украине стала настолько печальной, что люди в панике скупают гречку и рис. Цена за килограмм продукта возросла более, чем в два раза. Однако и это не предел. Эксперты прогнозируют и дальнейший рост. При этом местные фермеры заявляют, что посевные площади сокращаются.

