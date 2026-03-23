В Москве возникли сбои в системе оплаты городских общественных туалетов

В Москве из-за перебоев с мобильным интернетом возникли проблемы с оплатой в общественных туалетах. Жители и туристы сталкиваются с ситуацией, когда воспользоваться услугой становится невозможно в момент необходимости. Об этом изданию «Подъём» сообщили в обслуживающей данные туалеты организации «ОРК».

«Оплата проходит с перебоями, иногда — да, иногда — нет, тут не от нас зависит», — подчеркнули в организации.

О проблеме сообщают пользователи, которые пытались воспользоваться общественными уборными в центре столицы. По их словам, при отсутствии стабильного интернет-соединения система онлайн-оплаты не срабатывает, из-за чего доступ к объекту ограничивается.

Одна из горожанок рассказала, что столкнулась с трудностями при попытке оплатить посещение туалета на Тверской улице. По её словам, подобные ситуации превращают обычную бытовую потребность в непростую задачу, особенно в условиях нестабильной связи. В организации, обслуживающей такие объекты, подтвердили наличие перебоев. Там пояснили, что оплата зависит от работы интернет-соединения, поскольку терминалы взаимодействуют с удалёнными серверами.

«Мы сейчас с нашими подрядчиками, которые занимаются оплатой, договариваемся как занестись в «белый лист», сейчас идёт процесс согласования, мы этот вопрос решаем. Для нас это тоже большая проблема. Такое случается, но мы в процессе решения. Оплата проходит с перебоями, иногда — да, иногда — нет, тут не от нас зависит. Ели бы мы могли это исправить, мы бы исправили», — рассказали в организации.

При этом ограничения затрагивают не все общественные туалеты, а лишь часть объектов, расположенных преимущественно в центральных районах города. Всего в Москве функционирует около нескольких десятков подобных модулей.

Ранее в Минцифры России опровергли сообщения о возможном введении «белых списков» сервисов для домашних интернет-провайдеров. В ведомстве заявили, что распространяемая в СМИ информация о подготовке ограничений в проводных сетях не соответствует действительности.