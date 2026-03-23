В МИД РФ пообещали всеми средствами ответить на разбой Запада в Балтийском море

Москва предупреждает Запад о жёстком ответе на «разбой» в Балтийском море. МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что наша страна «всеми необходимыми средствами» отреагирует на подобные действия.

В сообщении министрества подчёркивается, что попытки превратить Балтийское море и другие водные пространства во «внутренние воды» НАТО и ЕС, сопровождающиеся актами беззакония, не останутся без адекватной реакции со стороны России, которая задействует для этого весь имеющийся арсенал средств.

В ведомстве выразили резкое несогласие с действиями стран Евросоюза, назвав их неприемлемыми и недопустимыми. Подчёркивается, что эти действия являются прямым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Россия намерена решительно отстаивать свободу судоходства в регионе, задействовав для этого все политические и правовые рычаги.

Российское внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендовало международному сообществу встать на защиту Конвенции ООН. Кроме того, была высказана уверенность, что большинство стран понимает угрозу, исходящую от стремления Запада взять под контроль морские пути.

Ранее Франция захватила в Средиземном море танкер Deyna, который шёл из России под флагом Мозамбика. ВМС страны провели операцию в западной части моря. Французский президент Эмманюэль Макрон объяснил задержание якобы нарушением морского права и обходом международных санкций. Согласно информации портала Maritime traffic, судно направлялось в египетский порт Саид.