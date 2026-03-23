Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал власти Финляндии к немедленным действиям по улучшению отношений с Россией. В своём сообщении в соцсети X он предложил три конкретных шага: прекратить оборонное сотрудничество с Украиной, потребовать вывода американских войск и заявить о недопустимости использования финской территории для нападений на Россию, а также открыть восточную границу для нормализации связей с Москвой.

Финляндия полностью закрыла свою границу с Россией на неопределённый срок по решению Хельсинки. Это стало кульминацией серии ограничений, начатых в ноябре 2023 года, когда Финляндия столкнулась с наплывом мигрантов из третьих стран. Финские власти обвинили Москву в организации этого потока просителей убежища к границе, что Россия в лице представителя МИД Марии Захаровой категорически отвергла, назвав обвинения проявлением западных двойных стандартов.

Ранее Мария Захарова заявила, что агрессивные устремления НАТО в отношении Москвы только расширяются. По словам дипломата, действия альянса направлены уже не только на западные границы, но и на так называемое подбрюшье страны.