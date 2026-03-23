Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 13:51

В Финляндии высказались за открытие границы с РФ и уход американских военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joaquin Ossorio Castillo

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал власти Финляндии к немедленным действиям по улучшению отношений с Россией. В своём сообщении в соцсети X он предложил три конкретных шага: прекратить оборонное сотрудничество с Украиной, потребовать вывода американских войск и заявить о недопустимости использования финской территории для нападений на Россию, а также открыть восточную границу для нормализации связей с Москвой.

Финляндия полностью закрыла свою границу с Россией на неопределённый срок по решению Хельсинки. Это стало кульминацией серии ограничений, начатых в ноябре 2023 года, когда Финляндия столкнулась с наплывом мигрантов из третьих стран. Финские власти обвинили Москву в организации этого потока просителей убежища к границе, что Россия в лице представителя МИД Марии Захаровой категорически отвергла, назвав обвинения проявлением западных двойных стандартов.

В Финляндии осудили НАТО за антироссийские выпады

Ранее Мария Захарова заявила, что агрессивные устремления НАТО в отношении Москвы только расширяются. По словам дипломата, действия альянса направлены уже не только на западные границы, но и на так называемое подбрюшье страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar