Творческий совет международного конкурса молодых художников «Картина мира» объявил список из 14 финалистов, отобранных по итогам многоэтапного экспертного отбора из 1631 заявки, поступившей из 56 стран. Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

Финальный этап стал завершением длительной работы жюри. Сначала был сформирован лонг-лист из 100 лучших заявок, после чего количество работ сократили до 50 в шорт-листе. По итогам последнего отбора определили авторов, чьи произведения представлены в номинациях «Живопись», «Графика» и «Цифровое искусство». В число финалистов вошли художники из 11 государств, что подтвердило международный статус проекта. Среди них — представители России, Бангладеш, Индонезии, Китая, Сенегала, Демократической Республики Конго, Колумбии, Вьетнама, Южной Кореи, Кыргызстана и Камеруна.

Объявлены 14 финалистов международного конкурса художников «Картина мира». Фото © Международный конкурс молодых художников «Картина мира»

Отдельное внимание уделили специальной юбилейной номинации «Вдохновленный русским», приуроченной к 170-летию Третьяковской галереи. В рамках этой категории эксперты рассмотрели 197 оригинальных работ из 25 стран, однако они не входили в основной список финалистов. Победителем в спецноминации стал Луонг Као из Вьетнама.

По оценке представителей Творческого совета, отбор оказался сложной профессиональной задачей из-за высокого уровня участников. Они отметили, что конкурс продемонстрировал стремление молодых авторов к поиску культурных корней и интерес к национальным традициям, а итоговые работы станут основой для межкультурного диалога в музейном пространстве.

«Мы увидели искренний диалог культур: от академической живописи до смелых экспериментов в цифровом искусстве. Заметно, что участники не боятся работать со сложными композициями и большими формами, что уже говорит об их зрелости. Этот конкурс в очередной раз доказал, что искусство остается универсальным языком, способным говорить о самом главном: о жизни, памяти, семейных ценностях и культурных кодах, которые объединяют людей по всему миру», — заявила гендиректор Третьяковской галереи, сопредседатель творческого совета Ольга Галактионова.

Президент Гуанчжоуской академии изящных искусств Фань Бо добавил, что участники конкурса затронули актуальные вопросы культурного многообразия и национальной идентичности, отражая их через собственные художественные интерпретации и современные выразительные средства. По его словам, такие работы помогают сохранить критическое мышление и усиливают гуманистическое значение творчества.

«Работы отбирались сразу по нескольким критериям. Безусловно, нас как музейных сотрудников привлекли проекты, выполненные на профессиональном уровне. Но не только мастерство сыграло свою роль, также для нас была важна концептуальность – мы изучили все авторские описания к работам. Еще одним важным критерием стало соответствие спецноминации – русское культурное наследие не перестает вдохновлять новые и новые поколения. Особенно интересным было увидеть то, как представляют нашу страну иностранцы. Прошлое, настоящее и даже мечты о будущем – все это мы увидели в 197 заявках из 25 стран», — рассказал директор филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко.

Победители конкурса получили возможность представить свои работы в филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре. Открытие итоговой выставки и церемония награждения запланированы на июнь 2026 года. Экспозиция покажет, как традиции и классическое наследие трансформируются в современные смыслы в интерпретации нового поколения художников.

В 2026 году конкурс проходит под темой «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Проект рассматривается не только как соревнование, но и как инструмент объединения национальных культурных кодов в мировом контексте. Организаторы подчёркивают, что участвовать может любой художник в возрасте от 18 до 35 лет вне зависимости от уровня подготовки и страны проживания.

Международный конкурс «Картина мира» проводится по инициативе компании «Иннопрактика» совместно с Государственной Третьяковской галереей и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина. Финансирование обеспечивает «Газпромбанк», а партнёром выступает Росмолодёжь.

