В Стерлитамаке ввели режим «чёрного неба»

В Стерлитамаке объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий, известный как «черное небо». По информации администрации города, он вступает в силу с 20:00 23 марта и будет действовать до 20:00 24 марта, при этом для промышленных предприятий установлена вторая степень.

«К неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относятся условия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки промышленных городов», — говорится в сообщении.

При объявлении второй степени режима НМУ предприятия обязаны проводить мероприятия, затрагивающие технологические циклы производства. Такие меры влекут за собой незначительное снижение производительности заводов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году аналитики зафиксировали 336 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в России. Этот показатель оказался на 41% выше значений 2024-го и стал максимальным за последние четыре года.