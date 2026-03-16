FinExpertiza сообщила о рекордном росте числа загрязнений воздуха

В 2025 году в России зафиксировано 336 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха. Это на 41% больше, чем в 2024 году, и самый высокий показатель за последние четыре года. К таким выводам пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, изучившие данные Росгидромета. Данные также появились в распоряжении РБК.

Около 90% всех инцидентов пришлось на пять регионов: Самарскую (120 случаев) и Оренбургскую (70) области, Красноярский край (54), Архангельскую область (26) и Забайкальский край (24). Рост числа загрязнений эксперты связывают с расширением сети мониторинга и появлением новых точек наблюдения, где ранее превышения не фиксировались.

В Минприроды, комментируя данные, заявили, что количество выявленных случаев — лишь один из факторов оценки экологической ситуации. Ведомство пообещало опубликовать детальный бюллетень по итогам года позднее.

«Количество выявленных загрязнений — важный фактор, но далеко не единственный для оценки состояния окружающей среды. Важно также, насколько длительными были выбросы, какие при этом были погодные условия (например, ветер быстро рассеял), разовыми или многократными были выбросы и многое другое», — заявили в пресс-службе министерства.

Чаще всего причиной загрязнений становился сероводород — на него пришлось 69% всех случаев. Это вещество поражает нервную систему и может вызывать тяжёлые последствия при вдыхании. На втором месте — диоксид серы (15%), на третьем — канцерогенный бензапирен (14%). Также фиксировались выбросы угарного газа, взвешенных частиц и приземного озона.

Эксперты отмечают, что на статистику влияют не только промышленные выбросы, но и погодные условия, изменение климата и увеличение числа автоматических станций слежения.

