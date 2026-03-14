Воздух в Москве прогрелся до 14,1 градуса

В Москве в субботу днём температура воздуха поднялась до +14,1 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К 15.00 в Москве на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 12,7 (рекорд дня плюс 13,7 2025 года), в центре города на Балчуге плюс 14,1», — отметил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в Москве и Центральной России ожидается тёплая и солнечная погода, которая может побить температурные рекорды. По прогнозу, в субботу утром температура составит 0…+3 градуса, днём воздух прогреется до +11…+14. В воскресенье ночью ожидается -2…+1 градус, а днём температура поднимется до +10…+13 градусов.