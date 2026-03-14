В Москве продлили жёлтый уровень погодной опасности до 17 марта

Жёлтый уровень погодной опасности продлён в Москве и Московской области на двое суток — до утра 17 марта. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение связано с возможной гололедицей на дорогах в ночные и утренние часы. Синоптики пояснили: несмотря на дневное тепло, близкое к апрельскому, ночью температура всё ещё может опускаться ниже нуля. Минувшей ночью самый сильный холод зафиксирован в Коломне — минус 4,1 градуса.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, апрель в Москве окажется аномально тёплым — на три-четыре градуса выше нормы. Синоптик назвал предстоящий месяц периодом «мощной весны».