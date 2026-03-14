Названы регионы России, куда придёт аномальное тепло

В ближайшие выходные в Москве и Центральной России установится тёплая и солнечная погода, возможны температурные рекорды. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

«Рекорд для 14 марта составляет +13,7 — установлен в 2025 году, для 15 марта +9,8 — держится с 2015 года», — написал он.

В субботу утром температура составит 0…+3 градуса, днём ожидается +11…+14. В воскресенье ночью будет -2…+1 градус, а днём воздух прогреется до +10…+13. Ожидается южный и юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с, давление составит 757 мм ртутного столба. Синоптик отметил, что на ВДНХ сохраняется необычное мартовское тепло, в пятницу температура достигла +14 градусов, обновив рекорд максимума для столицы второй день подряд.

Начало следующей недели также порадует москвичей солнцем и апрельским теплом: ночью 0…-3 градуса, днём +8…+11. На ВДНХ высота снега составляет 39 см, за выходные она уменьшится на 10–12 см. Евгений Тишковец добавил, что к концу марта в Москве останется не больше 10–15 см снега, а к Дню космонавтики он полностью растает.

Ранее в московском ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» распустились первые подснежники. Цветы можно увидеть у главного входа. На кадрах видно, что первоцветы пробились сквозь снег и ледяную корку, буквально растя под сугробом.