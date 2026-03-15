Молдавия может ввести режим экологической тревоги на Днестре из-за украинской нефти

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну созывает на воскресенье заседание правительства для рассмотрения вопроса о введении 15-дневного режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Сейчас власти республики уже ограничили водоснабжение в четырёх северных районах. К ликвидации последствий привлечены военнослужащие Национальной армии и спецтехника.

«Премьер-министр Александр Мунтяну сегодня созывает заседание правительства для рассмотрения предложения о введении режима экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней», — говорится в сообщении.

В кабмине пояснили, что из-за непрерывного потока загрязнения, риска расширения зоны поражения и превышения допустимого уровня вредных веществ на севере реки необходимо срочно мобилизовать все ресурсы. Министр окружающей среды Георгий Хаждер также отмечал, что масштаб загрязнения может потребовать специализированного оборудования — его запросили у Румынии. На месте работают мобильные лаборатории, пробы берут каждые шесть часов.

Напомним, последние пробы, отобранные в районе населённого пункта Наславча, показали загрязнение 5-го уровня и риски для безопасности людей. В районе Сорок зафиксирован умеренный уровень загрязнения (3-й класс). Риска для здоровья нет, но жителям советуют запастись водой. Специалисты опасаются, что заградительные боны не остановят распространение нефтепродуктов. В Шолданештах, Резине, Оргееве и у водозабора Кишинёва вода в норме. Официальная информация об источнике загрязнения отсутствует. По оценкам наблюдателей, причиной могла стать авария на Днестровской ГЭС. Река Днестр является основным источником питьевого водоснабжения для большей части населения Молдавии.