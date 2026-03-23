Ксения Собчак проиграла торги за старинный особняк в центре Москвы

Телеведущая Ксения Собчак не смогла стать владелицей старинного особняка в центре Москвы. По данным РИА «Новости», ссылающегося на протокол торгов, объект был продан компании «Ликвид стэйт» за 672,1 миллиона рублей. В аукционе участвовали 15 претендентов – как юридические, так и физические лица из трёх регионов.

Объект продажи представляет собой здание площадью свыше 700 кв. м, расположенное в Малом Власьевском переулке. В дополнение к зданию, новому собственнику предлагается земельный участок площадью 0,1 гектара, находящийся в арендном пользовании.

Данный особняк, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, ранее принадлежал русскому лётчику Борису Россинскому. В 2011 году была проведена его реставрация с восстановлением интерьеров. Стартовая цена лота была установлена на уровне 204,2 млн рублей, при этом Ксения Собчак сделала предложение в размере 261,14 млн рублей.

