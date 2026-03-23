68-летняя россиянка, два года прикованная к постели, получила квоту на операцию

68-летняя Людмила Дубинская, два года не встававшая с постели из-за проблем с суставами, наконец получила долгожданную квоту на операцию. Ближайшую дату хирургического вмешательства врачи назначили после помощи журналистов RT.

Изначально пенсионерке планировали провести протезирование тазобедренных суставов, но сроки постоянно сдвигались, а состояние ухудшалось. В мае прошлого года женщине установили временный имплантат, однако во время транспортировки произошёл вывих спейсера. Одна нога стала короче на 8 см, и россиянка окончательно перестала ходить.

Полноценную операцию врачи назначили только на январь 2027 года. Пенсионерка серьёзно опасалась, что не доживёт до этой даты. Проблема решилась после того, как на ситуацию обратили внимание журналисты — процедуру экстренно перенесли на 27 апреля.

«Огромное вам спасибо за помощь. Надежды на операцию самые позитивные», — поблагодарила Людмила Дубинская.

Она добавила, что верит в благополучный исход и надеется вскоре снова ходить своими ногами.