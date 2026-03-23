Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 15:17

Киев стал третьим европейским городом по количеству купленных Bentley

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /JPstock

Пока Владимир Зеленский клянчит у Запада помощь, жалуясь на нехватку средств и вооружений, Киев неожиданно занял третье место в Европе по объёму продаж люксовых автомобилей Bentley. Такую статистику на премии бренда «Лучшие из лучших по KPI» в Марбелье огласил региональный директор компании Ричард Леопольд, пишет Mash.

На церемонии украинскую столицу отметили со словами «Какая стойкость!». В рейтинге она уступила место лишь итальянской Падуе и нидерландскому Роттердаму. Однако из фотоотчёта конференции организаторы предпочли удалить слайд с указанием города и его почётной позиции, оставив лишь кадры самого вручения. Создаётся впечатление, что обладатели «бронзы» испытывают некоторое смущение от своих автомобильных предпочтений.

Согласно данным регистрации авто на Украине, в 2025 году было продано двадцать таких премиальных седанов. Стоимость каждого из которых составила от 16,5 до 18,4 миллиона гривен, что эквивалентно 400–450 тысячам долларов.

Трамп потребовал разобраться, куда Киев дел переданные Байденом миллиарды
Трамп потребовал разобраться, куда Киев дел переданные Байденом миллиарды

Ранее Владимир Зеленский обратился к лидерам Евросоюза с призывом разблокировать пакет финансовой поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро, который в данный момент удерживает Венгрия. Как сообщил главарь киевского режима, договорённости о выделении средств должны выполняться без задержек.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar