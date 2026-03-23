Киев стал третьим европейским городом по количеству купленных Bentley
Пока Владимир Зеленский клянчит у Запада помощь, жалуясь на нехватку средств и вооружений, Киев неожиданно занял третье место в Европе по объёму продаж люксовых автомобилей Bentley. Такую статистику на премии бренда «Лучшие из лучших по KPI» в Марбелье огласил региональный директор компании Ричард Леопольд, пишет Mash.
На церемонии украинскую столицу отметили со словами «Какая стойкость!». В рейтинге она уступила место лишь итальянской Падуе и нидерландскому Роттердаму. Однако из фотоотчёта конференции организаторы предпочли удалить слайд с указанием города и его почётной позиции, оставив лишь кадры самого вручения. Создаётся впечатление, что обладатели «бронзы» испытывают некоторое смущение от своих автомобильных предпочтений.
Согласно данным регистрации авто на Украине, в 2025 году было продано двадцать таких премиальных седанов. Стоимость каждого из которых составила от 16,5 до 18,4 миллиона гривен, что эквивалентно 400–450 тысячам долларов.
Ранее Владимир Зеленский обратился к лидерам Евросоюза с призывом разблокировать пакет финансовой поддержки для Украины в размере 90 миллиардов евро, который в данный момент удерживает Венгрия. Как сообщил главарь киевского режима, договорённости о выделении средств должны выполняться без задержек.
