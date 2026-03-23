23 марта, 15:33

В Москве арестовали студента-курьера, причастного к убийству бизнесвумен

В Москве арестован 19-летний курьер, которому, по данным следствия, передали деньги из квартиры убитой предпринимательницы. Суд отправил его в СИЗО, при этом молодой человек частично признал вину. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Никиту задержали в ночь на 20 марта. Он приехал из Саранска, учился в вузе и подрабатывал. На заседании присутствовали его мать и сестра. У отца после случившегося начались серьёзные проблемы со здоровьем — развился некроз.

Ранее столичные следователи восстановили хронологию убийства предпринимательницы, совершенного 20-летним футболистом Даниилом Секачом на глазах у её дочери. Мошенники, обрабатывавшие спортсмена с февраля, убедили его, что он участвует в секретной операции, и отправили в Москву. Получив адрес и инструкции, Секач под диктовку кураторов вскрывал сейф, а затем избил и зарезал вернувшуюся хозяйку. После убийства он продолжил выполнять абсурдные указания, похитил деньги и ценности, а затем выбросил добычу из окна. Футболиста задержали в гостинице, ему предъявлено обвинение в убийстве и разбое.

Полина Никифорова
