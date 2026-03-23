Зеленский собрался закрыть газовый дефицит Украины при помощи Мозамбика

Владимир Зеленский сообщил о переговорах с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу, в рамках которых обсуждались, в частности, вопросы газовых поставок на Украину. По словам экс-комика, Киев заинтересован в дополнительных энергоресурсах и сотрудничестве в сфере безопасности.

«Обсудили возможности поставок газа на Украину и возможности противодействия вызовам безопасности с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу», — написал Зеленский в Telegram-канале.

В условиях текущего топливного и энергетического кризиса Украина вынуждена обращаться к международным рынкам для закупки энергоресурсов и получения необходимых кредитов. Стоит отметить, что Мозамбик — это гигант газовых ресурсов Африки, особенно благодаря колоссальным месторождениям в бассейне Ровума.

Ранее Life.ru рассказывал, что почти половина импортного газа в 2025 году Украине досталась от Венгрии. Таким образом, Киев купил у Будапешта 2,5 миллиарда кубометров, что в пять раз больше значений 2022 года. Известно, что поставки покрывают 20-30% ежемесячных потребностей страны.