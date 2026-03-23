В России ужесточат правила изменения Семейного кодекса

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который ужесточает процедуру внесения изменений в Семейный кодекс. Согласно нововведению, любые изменения, приостановления или отмены положений Кодекса теперь будут оформляться отдельными федеральными законами.

Документ разъясняет, что цель данной меры – предотвратить произвольные и несистемные изменения. Аналогичный подход уже применяется к Бюджетному, Гражданскому, Налоговому, Трудовому, Уголовному, Уголовно-процессуальному кодексам РФ и КоАП РФ.

Как отмечалось в сопроводительной документации, реализация данной инициативы обеспечит максимальную эффективность в работе по совершенствованию семейного законодательства и предотвратит хаотичные изменения в сфере правового регулирования семейных отношений.

Ранее сообщалось, что Госдума отклонила масштабный законопроект о новом Трудовом кодексе, внесённый фракцией КПРФ. Инициатива не получила необходимой поддержки на пленарном заседании 3 декабря. Коммунисты предлагали радикальные изменения, включая сокращение рабочего дня до шести часов, снижение пенсионного возраста до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, установление МРОТ в размере 40 тысяч рублей и возвращение выходного дня 7 ноября.