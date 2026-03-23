В России тестируют заселение в отели по QR-коду из MAX

Минэкономразвития России готовит запуск нового сервиса для гостиниц — заселение через мессенджер MAX. Речь идёт о возможности предъявлять QR-код с данными паспорта прямо со смартфона. Как сообщил замминистра Дмитрий Вахруков, технология уже проработана и сейчас проходит тестирование на базе гостиничных сетей.

«Мы вопрос технологически для того, чтобы можно было мессенджер предъявлять, предъявлять некий QR-код из мессенджера, содержащий паспортные данные, в общем и целом отработали. И технология такая уже существует, и сейчас мы начинаем тестировать техническую возможность именно уже на базе гостиничных сетей, но пока это все еще тестовый режим», — сказал Вахруков.

В ведомстве подчеркнули, что крупные гостиничные сети уже готовы к внедрению такого решения. Сервис пока работает в экспериментальном режиме.

Ранее Life.ru писал, что MAX получил статус социальной сети. Решение позволяет мессенджеру полноценно работать как платформа для публичного обмена информацией, включая создание и ведение каналов, публикацию контента и взаимодействие с большой аудиторией.