В Госдуме обсудят отмену испытательного срока для матерей с детьми до трёх лет

Госдума запланировала на 24 марта рассмотрение во втором чтении законопроекта, который вводит запрет на установление испытательного срока для женщин с детьми в возрасте до трёх лет. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«Во втором чтении рассмотрим изменения в Трудовой кодекс о запрете устанавливать испытательный срок для женщин с детьми в возрасте до трех лет. Сейчас такая норма действует для женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет», — сказал Жуков.

В рамках второго чтения также планируется рассмотреть поправки в Трудовой кодекс. Они касаются права граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях, на дополнительный оплачиваемый выходной день и отпуск без сохранения зарплаты для восстановления условий.

Жуков добавил, что депутаты обсудят проект закона о борьбе с контрафактными и фальсифицированными пестицидами и агрохимикатами. В повестку также включены изменения в Уголовный кодекс. Они вводят ответственность за уничтожение захоронений жертв геноцида советского народа и за отрицание факта такого геноцида.

Вице-спикер Госдумы сообщил, что в первом чтении рассмотрят законопроект об отпусках для родителей военнослужащих с инвалидностью. Инициатива даёт право одному из родителей такого лица с первой или второй группой инвалидности оформлять отпуск одновременно с ним. Это право возникает при условии, что у бойца нет супруга или супруги.

Кроме того, в первом чтении планируется обсудить изменения в Налоговый кодекс, рассказал Жуков. Поправки закрепляют перечень документов для подтверждения права на ставку НДС в размере 10%. Это касается реализации детских товаров на территории России и их ввоза в страну.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила провести в России амнистию для тяжелобольных женщин, осуждённых за нетяжкие преступления. Таким образом она прокомментировала приостановку уголовного дела против блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.