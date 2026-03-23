Выручка OnlyFans достигла миллиардов долларов при Радвинском

Платформа OnlyFans при Леониде Радвинском стала одним из самых прибыльных интернет-бизнесов. При минимальном штате — около 50 сотрудников — сервис генерировал миллиарды долларов выручки ежегодно. Подробнее об этом — в расследовании Life.ru.

По открытым данным, к 2024–2025 годам доход платформы превышал 7 млрд долларов в год, а сам владелец получал сотни миллионов долларов дивидендов.

Рост сервиса ускорился во время пандемии: тысячи людей начали зарабатывать онлайн, а аудитория резко увеличилась. OnlyFans превратился в глобальную площадку, где создатели напрямую монетизируют контент через подписку.

Изначально сервис не был ориентирован на откровенный контент, но после смены стратегии именно этот сегмент стал ключевым драйвером роста. В 2021 году OnlyFans попал в список самых влиятельных компаний мира по версии Time. В последние годы Радвинский рассматривал возможность продажи доли бизнеса, оценённого в несколько миллиардов долларов.