Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 17:11

Выручка OnlyFans достигла миллиардов долларов при Радвинском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bangla press

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bangla press

Платформа OnlyFans при Леониде Радвинском стала одним из самых прибыльных интернет-бизнесов. При минимальном штате — около 50 сотрудников — сервис генерировал миллиарды долларов выручки ежегодно. Подробнее об этом — в расследовании Life.ru.

По открытым данным, к 2024–2025 годам доход платформы превышал 7 млрд долларов в год, а сам владелец получал сотни миллионов долларов дивидендов.

Рост сервиса ускорился во время пандемии: тысячи людей начали зарабатывать онлайн, а аудитория резко увеличилась. OnlyFans превратился в глобальную площадку, где создатели напрямую монетизируют контент через подписку.

Умер хозяин OnlyFans: Леонид Радвинский скончался от рака в 43 года
Умер хозяин OnlyFans: Леонид Радвинский скончался от рака в 43 года

Изначально сервис не был ориентирован на откровенный контент, но после смены стратегии именно этот сегмент стал ключевым драйвером роста. В 2021 году OnlyFans попал в список самых влиятельных компаний мира по версии Time. В последние годы Радвинский рассматривал возможность продажи доли бизнеса, оценённого в несколько миллиардов долларов.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar