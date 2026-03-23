Империя для взрослых, Королёва и деньги для Украины: как жил и умер владелец OnlyFans Радвинский Оглавление От чего умер Леонид Радвинский: официальная причина Кто такой Леонид Радвинский: образование, первые проекты Как Радвинский изменил индустрию для взрослых: цифры и факты Личная жизнь миллиардера: при чём здесь Наташа Королёва Помощь Киеву и произраильским структурам: факты и суммы 23 марта 2026 года стало известно о смерти миллиардера, владельца платформы OnlyFans Леонида Радвинского. Причина смерти, биография, семья, интересные факты о бизнесе — в материале Life.ru. 23 марта, 15:59 Как владелец OnlyFans Радвинский зарабатывал на взрослом контенте и почему умер в 43 года.

От чего умер Леонид Радвинский: официальная причина

Владелец онлайн-платформы Only Fans, американец украинского происхождения Леонид Радвинский скончался на 44-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, пишет Bloomberg.

«Мы глубоко опечалены известием о смерти Лео Радвинского. Лео мирно скончался после долгой борьбы с раком», — пишет издание.

Как долго Радвинский болел раком, неизвестно, можно лишь предположить, что в течение нескольких лет. Поскольку ещё в 2024 году он был главным публичным сторонником выделения грантов на сумму 23 млн долларов на исследования онкологии. С такой инициативой он выступил на одной из конференций.

Кто такой Леонид Радвинский: образование, первые проекты

Радвинский родился 30 марта 1982 года в Одессе. Когда он ещё был ребёнком, его семья переехала в Чикаго в поисках лучшей жизни. В 2002 году он окончил Северо-Западный университет США, получив степень экономиста.

Ещё будучи студентом, он основал агентство по привлечению клиентов на порносайты Cybertania. В конце 1990-х и начале 2000-х годов Радвинский разработал более десятка сайтов, включая Password Universe, Working Passes и Ultra Passwords, которые предоставляли пользователям пароли к порносайтам. Эта деятельность носила исключительно нелегальный характер, а сам Радвинский получал доход за каждый клик на этих ресурсах.

В 2004 году им был основан сайт MyFreeCams, который вёл потоковое вещание для взрослых. В том же году на бизнесмена подала в суд компания Microsoft из-за «введения в заблуждение пользователей сети». Но дело было прекращено — и Радвинский «вышел сухим из воды».

В 2018 году Радвинский приобрёл контрольный пакет акций британской платформы OnlyFans, которая позволяет создавать и распространять контент за подписку. В настоящее время сервис пользуется особой популярностью у любителей развлечений для взрослых. Кроме того, платформа активно используется фитнес-тренерами, музыкантами и блогерами.

Как Радвинский изменил индустрию для взрослых: цифры и факты

Платформа OnlyFans была основана в 2016 году Гаем и Тимом Стокли. Стартовый капитал сервиса составлял 10 тыс. фунтов стерлингов (примерно 1,1 млн рублей). Изначально на платформе действовал запрет на размещение откровенного контента, но в 2017 году отец и сын Стокли решили отменить его, чтобы привлечь дополнительных пользователей.

В 2018 году Радвинский приобрёл 75% акций компании Fenix ​​International Limited, владевшей OnlyFans. С этого момента в компании фактически изменилась внутренняя политика — и откровенный контент стал доминировать на платформе. Как утверждает Bloomberg, миллиардер превратил сервис в «культурный феномен, изменивший индустрию порнографии, позволив создателям контента напрямую взимать плату за свои публикации».

Особую популярность платформа OnlyFans приобрела в период пандемии коронавируса, когда многие актёры фильмов для взрослых и работники секс-индустрии по понятным причинам обратились к онлайн-источникам дохода. За два месяца (март – апрель) 2020 года количество пользователей платформы увеличилось практически вдвое. К концу года общее число пользователей составляло уже 85 млн человек, а годовая выручка сервиса составила два миллиарда долларов.

В апреле 2021 года журнал Time включил платформу в топ-100 самых влиятельных компаний мира.

Судя по открытым данным, на 2024–2025 годы OnlyFans насчитывала более 300 млн зарегистрированных пользователей и пять миллионов авторов контента. Примечательно, что в OnlyFans числится всего 46 сотрудников, но компания зарабатывает 7,2 млрд долларов в год. Почти $500 млн из этой суммы владелец получал в виде дивидендов.

В OnlyFans сообщали, что Радвинский передал свою собственность в траст ещё в 2024 году. Как пишет Bloomberg, он вёл переговоры о продаже 60% акций платформы, стоимость которой оценивалась в почти 5,5 млрд долларов. Напомним, что стартовый капитал платформы составлял лишь 1,1 млн рублей.

Личная жизнь миллиардера: при чём здесь Наташа Королёва

Радвинский вёл достаточно закрытый образ жизни, но есть одна интересная деталь: он мог состоять в отношениях с певицей Наташей Королёвой. Причиной таких слухов стала якобы внебрачная дочь Королёвой. Сама певица утверждала, что отцом ребёнка стал её приятель, а выносила и родила малыша суррогатная мать. По словам Королёвой, отец ребёнка достаточно богат и работает в IT-сфере.

Признание певицы привело к тому, что пользователи соцсетей начали активно обсуждать, кто же на самом деле является отцом дочери Королёвой. И чаще всего выбор останавливали на Леониде Радвинском, который, судя по описаниям Королёвой, идеально подходит на эту роль. Однако точно установить, была ли связь между Радвинским и Королёвой, не представляется возможным.

Помощь Киеву и произраильским структурам: факты и суммы

Радвинский активно спонсировал киевский режим, не жалея средств на свою бывшую родину. В 2023 году OnlyFans пожертвовала порядка полутора миллионов долларов в криптовалюте на поддержку Украины. Представители сервиса утверждали, что всего ими было направлено Киеву более пяти миллионов долларов. В компании заявляли, что намерены продолжить оказание помощи киевскому режиму.

В том же 2023 году Радвинский выделил 11 млн долларов Американскому комитету по связям с Израилем — структуре, которая активно лоббирует интересы Израиля в высших органах власти США. При этом сам миллиардер всячески отрицал связи с произраильским лобби.

