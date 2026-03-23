Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 18:19

В Москве началась церемония вручения «Ники» — фоторепортаж Life.ru с главной кинопремии страны

В Москве дан старт 39-й церемонии вручения престижной кинопремии «Ника»

В Москве проходит 39-я церемония вручения кинопремии «Ника», на которой традиционно отмечают достижения в области игрового, анимационного и документального кино, а также сериалов. Как передаёт корреспондент Life.ru, красная дорожка мероприятия собрала целую плеяду знаменитых артистов.

Среди гостей заметили писателя Евгения Гришковца, актёров Владимира Машкова и Юру Борисова, который прибыл со своей женой. Причём Борисов номинирован на звание лучшего исполнителя мужской роли за работу в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». На премии присутствовали Евгений Цыганов с супругой Юлией Снигирь, актриса Екатерина Волкова, а также Елена Лядова, которая вышла на дорожку вместе с Владимиром Вдовиченковым. Артист Павел Трубинер также пришёл на церемонию со своей женой, как и Павел Прилучный.

    Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото © Life.ru
    Павел Трубинер и Юлия Мельникова. Фото © Life.ru
    Юра Борисов и Анна Шевчук. Фото © Life.ru
    Илья Малаков и Ангелина Стречина. Фото © Life.ru
    Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян. Фото © Life.ru

За награду в категории «Лучший игровой фильм» поборются пять кинолент. В список вошли «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, «Ветер» Сергея Члиянца, «Здесь был Юра» Сергея Малкина, «Лермонтов» Бакура Бакурадзе и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.

    Владимир Машков. Фото © Life.ru
    Елена Валюшкина. Фото © Life.ru
    Екатерина Волкова. Фото © Life.ru
    Даниил Воробьёв. Фото © Life.ru

В номинации «Лучшая режиссёрская работа» представлены три постановщика. Конкуренцию друг другу составят Бакур Бакурадзе с фильмом «Лермонтов», Феликс Умаров, снявший «Пророка», а также Сергей Члиянц, режиссёр картины «Ветер».

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. Фото © Life.ru

На звание лучшего актёра претендуют Сергей Безруков за роль в ленте «Август», Юра Борисов, сыгравший в «Пророке», и Константин Хабенский, отмеченный за работу в фильме «Здесь был Юра». В категории «Лучшая женская роль» поборются Дарья Екамасова с картиной «Ганди молчал по субботам», Светлана Крючкова, снявшаяся в ленте «Двое в одной жизни, не считая собаки», и Юлия Снигирь, представленная за работу в фильме «Мой сын».

Феликс Умаров. Фото © Life.ru

В номинации «Лучший сериал» за победу поборются шесть проектов. В список вошли «Аутсорс», «Бар «Один звонок», «Дыши», «Константинополь», «Подслушано в Рыбинске» и «Хроники русской революции».

Ранее сообщалось, что ANNA ASTI, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Ольга Бузова и десятки других звёзд выступят 8 апреля на ежегодной премии «Жара Music Awards». На сцене соберутся лучшие исполнители года по версии телезрителей. Награды будут вручены за выдающиеся музыкальные достижения по итогам 2025 года.

