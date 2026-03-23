В Москве началась церемония вручения «Ники» — фоторепортаж Life.ru с главной кинопремии страны

В Москве проходит 39-я церемония вручения кинопремии «Ника», на которой традиционно отмечают достижения в области игрового, анимационного и документального кино, а также сериалов. Как передаёт корреспондент Life.ru, красная дорожка мероприятия собрала целую плеяду знаменитых артистов.

Среди гостей заметили писателя Евгения Гришковца, актёров Владимира Машкова и Юру Борисова, который прибыл со своей женой. Причём Борисов номинирован на звание лучшего исполнителя мужской роли за работу в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». На премии присутствовали Евгений Цыганов с супругой Юлией Снигирь, актриса Екатерина Волкова, а также Елена Лядова, которая вышла на дорожку вместе с Владимиром Вдовиченковым. Артист Павел Трубинер также пришёл на церемонию со своей женой, как и Павел Прилучный.











За награду в категории «Лучший игровой фильм» поборются пять кинолент. В список вошли «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, «Ветер» Сергея Члиянца, «Здесь был Юра» Сергея Малкина, «Лермонтов» Бакура Бакурадзе и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.









В номинации «Лучшая режиссёрская работа» представлены три постановщика. Конкуренцию друг другу составят Бакур Бакурадзе с фильмом «Лермонтов», Феликс Умаров, снявший «Пророка», а также Сергей Члиянц, режиссёр картины «Ветер».

На звание лучшего актёра претендуют Сергей Безруков за роль в ленте «Август», Юра Борисов, сыгравший в «Пророке», и Константин Хабенский, отмеченный за работу в фильме «Здесь был Юра». В категории «Лучшая женская роль» поборются Дарья Екамасова с картиной «Ганди молчал по субботам», Светлана Крючкова, снявшаяся в ленте «Двое в одной жизни, не считая собаки», и Юлия Снигирь, представленная за работу в фильме «Мой сын».

В номинации «Лучший сериал» за победу поборются шесть проектов. В список вошли «Аутсорс», «Бар «Один звонок», «Дыши», «Константинополь», «Подслушано в Рыбинске» и «Хроники русской революции».

