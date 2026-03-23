23 марта, 18:28

В авиакатастрофе с самолётом в Колумбии выжили 48 человек

Обложка © Х / Mauricio Vanegas

В Колумбии 48 человек выжили и были эвакуированы после крушения военно-транспортного самолёта C-130 Hercules, на борту которого находились 125 человек. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Пуэрто-Легисамо, сообщил командующий ВКС страны генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда.

«На данный момент у нас есть подтвержденная информация: на борту находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа. В настоящее время известно о 48 пострадавших, которые уже были спасены», заявил Сильва Руэда в соцсети X.

Напомним, что самолёт рухнул вскоре после взлёта из Пуэрто-Легисамо в департаменте Путумайо, примерно в нескольких километрах от аэропорта, выполняя рейс в Пуэрто-Асис. Для эвакуации пострадавших были направлены самолёты-реанимобили и медицинский вертолёт UH-60. Причины катастрофы пока не установлены, продолжаются поисково-спасательные работы.

Полина Никифорова
