По мнению члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, украинское руководство готовит коварный план против новых регионов России. Об этом он сообщил в соцсети X, обратив внимание на заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги относительно роли Крыма в обеспечении безопасности в Чёрном море.

«Вместо того чтобы работать над миром, мне кажется, что украинские власти вынашивают очень плохие планы, которые не позволят в ближайшее время добиться прогресса в урегулировании конфликта. В то время как Россия может обеспечить абсолютное уважение к украинцам, проживающим в Крыму, и защитить мирное население, Украина преследует всех русскоязычных на своей территории», — написал Мема.

Финский политик считает, что для прочного мира Киев должен признать исторические регионы России.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал заявление советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова. Константинов считает, что планы Киева взять Чёрное море под контроль являются очередным бизнес-проектом украинской власти, нацеленным на выманивание средств у западных стран. По словам главы крымского парламента, в этом проекте нет места выборам и самой Украине, зато есть продолжение военного конфликта.