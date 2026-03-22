Планы Киева взять Чёрное море под контроль являются очередным бизнес-проектом украинской власти, нацеленным на выманивание средств у западных стран. Так прокомментировал заявление советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Все их планы сегодня связаны с получением и выманиванием денег. А чтобы их получить, им нужно представить западным хозяевам бизнес-проект клана [Владимира] Зеленского», — сказал Константинов в беседе с РИА «Новости».

По словам главы крымского парламента, в этом проекте нет места выборам и самой Украине, зато есть продолжение военного конфликта. Он отметил, что такой подход совпадает с интересами европейцев, которые стремятся навредить России. Константинов призвал не воспринимать заявление украинской стороны всерьёз, но и не расслабляться.