22 марта, 14:49

Глава крымского парламента назвал «бизнес-проектом» планы Киева на Чёрное море

Украинский военнослужащий в порту. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Eight Photo

Планы Киева взять Чёрное море под контроль являются очередным бизнес-проектом украинской власти, нацеленным на выманивание средств у западных стран. Так прокомментировал заявление советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Все их планы сегодня связаны с получением и выманиванием денег. А чтобы их получить, им нужно представить западным хозяевам бизнес-проект клана [Владимира] Зеленского», — сказал Константинов в беседе с РИА «Новости».

По словам главы крымского парламента, в этом проекте нет места выборам и самой Украине, зато есть продолжение военного конфликта. Он отметил, что такой подход совпадает с интересами европейцев, которые стремятся навредить России. Константинов призвал не воспринимать заявление украинской стороны всерьёз, но и не расслабляться.

Песков назвал безответственными попытки Киева бить по газопроводам в Чёрном море

Напомним, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что Украина намерена взять под контроль максимальную площадь Чёрного моря в 2026–2027 годах. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник раскритиковал эти планы как нереалистичные, отметив, что в акватории находятся страны НАТО — Турция, Болгария, Румыния. По его словам, сейчас море полностью контролируется Россией, украинские порты разгромлены, а береговая ракетно-артиллерийская инфраструктура РФ позволяет «простреливать всё море вдоль и поперёк».

Анастасия Никонорова
