Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 19:33

Президент Колумбии сообщил о спасении 77 военных после крушения самолёта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что после крушения самолёта Hercules C-130 ВВС страны спасли по меньшей мере 77 военных, один погиб. Глава государства уточнил, что власти ожидают подтверждения информации о судьбе ещё 43 человек.

«К настоящему моменту в больницу были доставлены 77 раненых. Есть один погибший», — написал он в соцсети X.

Ранее командующий ВКС страны генерал Карлос Фернандо Сильва Руэда сообщил, что 48 человек выжили и были эвакуированы после крушения военно-транспортного самолёта C-130 Hercules, на борту которого находились 125 человек. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Пуэрто-Легисамо

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Колумбия
  • Катастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar