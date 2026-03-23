Расчёты Patriot на время боя уходят в укрытия и бросают позиции

Расчёты зенитных комплексов Patriot во время боя покидают позиции и уходят в укрытия, оставляя систему работать автоматически. Это происходит при отражении атак на Ближнем Востоке. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Авторы указали, что у комплекса есть режим автобоя. В нём компьютер сам обнаруживает цель, рассчитывает параметры и запускает ракеты. В компании Raytheon ранее отмечали, что такая схема необходима при перехвате целей на высокой скорости.

«ЗРК Patriot PAC-3 способен работать в полностью автоматическом режиме, самостоятельно обнаруживая, сопровождая и уничтожая цели», — говорится в сообщении.

По данным источника, автоматический режим может приводить к высокому расходу боекомплекта. Система ориентируется на результат и способна выпускать весь запас ракет по одной цели. При этом фиксируются случаи промахов, их число, по оценке авторов, исчисляется десятками.

Также отмечается, что часть военных сталкивается с психологическим давлением из-за быстрого расхода боеприпасов. Американская сторона объясняет сложность перехвата характеристиками целей.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором комплекс Patriot пытался перехватить иранские ракеты, направленные в сторону порта в Объединённых Арабских Эмиратах. На кадрах видно, как система выпускает несколько противоракет, однако они не достигают цели. Согласно опубликованным материалам, вторая попытка также не принесла результата. Две противоракеты снова не смогли перехватить цель. Это вызвало обсуждение эффективности комплекса. Отмечалось, что причины неудачи остаются неясными.