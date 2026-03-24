23 марта, 21:27

Дмитриев заявил о грядущем сельскохозяйственном кризисе

Обложка © Life.ru

Ситуация с Ормузским проливом может привести к сельскохозяйственному кризису во всём мире. Такое мнение высказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Ормузский пролив и кризис с удобрениями. Следующий этап — сельскохозяйственный кризис», — пишет Дмитриев.

Bloomberg узнал причину отмены Трампом дедлайна по Ормузскому проливу

А ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о временном запрете на удары по энергоинфраструктуре Ирана из-за «очень хороших переговоров», но иранская сторона опровергает данную информацию. Фьючерсы на нефть Brent резко снизились — более чем на 10%, доллар ослаб, а фондовые рынки, наоборот, пошли вверх, отыгрывая ожидания возможной деэскалации. Пауза может быть признаком возможной деэскалации, однако эксперты подчёркивают: заявления сторон противоречат друг другу, а ситуация остаётся крайне неопределённой.

Тимур Хингеев
