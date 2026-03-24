Расчёты ПВО сбили один беспилотник, летевший на Москву

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Ранее беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. Число пострадавших сотрудников МЧС после удара дрона в посёлке Ракитное выросло до четырёх человек. В Белгороде троим мужчинам диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы, им оказали помощь. В Шебекинском округе дрон атаковал автомобиль, пострадали мужчина и женщина.