23 марта, 21:02

Расчёты ПВО сбили один беспилотник, летевший на Москву

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Уничтожен летевший на Москву БПЛА. На месте падения обломков работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

«Улов» за семь часов: ПВО перехватила 67 дронов ВСУ над Ленобластью и другими регионами России

Ранее беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. Число пострадавших сотрудников МЧС после удара дрона в посёлке Ракитное выросло до четырёх человек. В Белгороде троим мужчинам диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы, им оказали помощь. В Шебекинском округе дрон атаковал автомобиль, пострадали мужчина и женщина.

BannerImage
Алена Пенчугина
