Теннисистка Андреева уступила Мбоко в четвёртом круге турнира WTA в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла канадке Виктории Мбоко в четвёртом круге турнира WTA в Майами. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:0 в пользу Мбоко, которая получила 10-й номер посева. Андреева выступала под восьмым номером. В первом сете игру ненадолго остановили из-за проблем с сеткой.

В четвертьфинале канадская спортсменка сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой. Турнир в Майами относится к категории WTA 1000 и проходит на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований превышает 9,4 миллиона долларов.

Андреевой 18 лет, она входит в первую десятку мирового рейтинга и имеет четыре титула WTA. Её лучшим результатом на турнирах Большого шлема остаётся полуфинал «Ролан Гаррос» 2024 года. Мбоко 19 лет, она занимает девятое место в рейтинге и ранее выигрывала два турнира WTA.

В мужской части турнира Даниил Медведев также продолжил выступление. Он обыграл японца Рэя Сакамото, уступив первый сет, но затем взял две партии подряд. Следующим соперником Медведева должен был стать победитель матча между аргентинцами Франсиско Черундоло и Тьяго Агустином Тиранте.