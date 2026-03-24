Системы ПВО сбили ещё два БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны России сбили два украинских беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Life.ru писал, что дроны ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадали мирные жители. Инциденты произошли в нескольких населённых пунктах региона. Число пострадавших сотрудников МЧС после удара дрона в посёлке Ракитное выросло до четырёх человек. В Белгороде троим мужчинам диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы, им оказали помощь. В Шебекинском округе дрон атаковал автомобиль, пострадали мужчина и женщина.