Масло, колбаса, сырки и бритвы: Хит-парад самых воруемых товаров в супермаркетах России

Обычно специалисты службы безопасности делят все кражи на две крупные категории. Первая — воруют для себя. Вторая — воруют на перепродажу. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов рассказал Life.ru, как выглядит хит-парад самых воруемых товаров в супермаркетах.

«Интереснее, конечно, что воруют для себя. Чаще всего это еда. Бывает недорогая одежда. Человек ворует для себя, понимая, что попал в стеснённые обстоятельства, что это риск. Этот риск может стоить ему проблем, учитывая существующие законы, поэтому он старается минимизировать риск и берёт что-то не слишком дорогое, чтобы претензии были как можно меньше», — поделился эксперт.

Также воруют лезвия и бритвы — то, что компактно и легко помещается в карман. Сливочное масло тоже пользуется спросом: оно дорогое, но необходимое, а тратить на него собственные деньги многим жалко.

«У службы безопасности ритейлеров есть прямые хит-парады. Практика показывает, что воруют в первую очередь, если для себя — то, что съедобно и что можно быстро съесть: какую-нибудь колбасу, хлебобулочные изделия, плавленые сырки», — добавил специалист.

Но основной параметр — это минимальные размеры. Условно говоря, пятикилограммовую пачку муки точно никто воровать не будет. Масло, сыр, сырки, бритвы, хлеб, булочки, колбаса — товары не первой необходимости и недешёвые, но очень желанные.

Ранее в Краснодаре неизвестный мужчина украл из магазина кота-инвалида Рыжика. Хозяева три дня надеялись, что похититель одумается и вернёт питомца. Теперь они решили написать заявление в полицию. Рыжик — не обычный домашний питомец, а животное с особыми медицинскими потребностями. У кота сросшийся позвоночник и мочекаменная болезнь. Ему удалили когти на передних лапах. Питомцу необходимо специальное питание и ежемесячные лекарства. Без лечения его жизнь окажется под угрозой.